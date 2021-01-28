На нефтяном месторождении в Ненецком округе погиб рабочий

На Пашшорском месторождении в Ненецком округе при холодной нарезке нефтепроводной трубы погиб 34-летний рабочий из Республики Коми. Травмы получил его 41-летний земляк, пострадавшего с травмами санавиация доставила в больницу.

Как сообщили в следкоме региона, в ходе работ произошло повреждение трубы. Нефти в ней не было. Раздался взрыв, волной отбросило младшего из рабочих. Он погиб на месте от различных травм.

Следком возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть человека.

На месторождение вылетела следственно-оперативная группа, допрашиваются свидетели. Назначена судмедэкспертиза.

Пашшорское нефтяное месторождение, открытое в 1975 году, расположено в Ненецком округе на границе с Республикой Коми.