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28.01.2021,  
15:35
Текст:  Антон Валагин

Охоту вертолета Северного флота за беспилотниками показали на видео

На Северном флоте впервые прошла комплексная тренировка по отражению налета беспилотников противника на охраняемый объект.

Фото: Минобороны РФ
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По легенде учений, дроны пытались атаковать гидроаэродром в Мурманской области. На его защиту выдвинулись подразделения охраны, беспилотная авиация и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С". В тренировке также был задействован штурмовой вертолет ка-29.

Подразделения отработали взаимодействие при организации комплексной противовоздушной обороны с учетом боевого опыта, полученного в Сирии, рассказали в пресс-службе СФ.

- Личный состав действовал уверенно и справился с поставленными задачами, - отметил командующий армии ВВС и ПВО флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко.

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Фото: Vitaly V. Kuzmin / http://www.vitalykuzmin.net
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