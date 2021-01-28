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28.01.2021 12:45
Рубрика: Происшествия

В Мурманске осудили группу сутенеров

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

В столице Заполярья осудили пятерых мужчин, которые занимались организацией проституции. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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- Один из подсудимых организовал занятие проституцией на территории Мурманска и Мурманской области, для чего разместил объявление о высокооплачиваемой работе для девушек, - рассказали в ведомстве. - Среди обратившихся по объявлению оказались и две несовершеннолетние девушки, которым на тот момент исполнилось 14 и 17 лет.

Впоследствии мужчина создал и возглавил преступную группу, целью которой стала организация подпольных интим-услуг. В нее вошло пять участников. При этом 17-летняя девушка, помимо прочего, заняла в ней роль "диспетчера". По март 2014 года совместно с организатором она вовлекала в занятие проституцией других девушек. Для встреч с "клиентами" были специально подобраны помещения в разных округах Мурманска.

ОПГ действовала с июня 2013 года по июнь 2019 года, после чего ее деятельность была пресечена правоохранительными органами. Участники группы соблюдали конспирацию, среди них были четко распределены роли администраторов, диспетчеров, водителей-охранников. У каждого имелся псевдоним, сим-карты их телефонов оформлялись на подставных лиц.

В ходе следствия у организатора ОПГ изъяли деньги в российских рублях и иностранной валюте, оргтехнику с анкетами и фотографиями "жриц любви", мобильные телефоны и прочие вещественные доказательства. Сначала мужчина отрицал свою причастность к преступлениям, но под давлением неопровержимых улик дал подробные показания. Суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Остальным четверым его сообщникам назначены штрафы от 50 до 70 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск

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