ВМС Таиланда получат пять российских комплексов "Джигит"

Российская Федерация поставит Военно-морским силам Таиланда пять опорно-пусковых установок "Джигит". Заказало комплексы управление вооружений ВМС Таиланда.

Об этом сообщает Центр анализа мировой торговли оружием со ссылкой на издание Таиланда Aagth1.blogspot.com. Здесь добавили, что приобретут "Джигит" для комплектования подразделений морской авиации и береговой обороны ВМС Таиланда. Бюджет - 8,2 миллиона долларов.

"Джигит" - опорно-пусковая установка. Ее используют для пуска двух ракет из переносных зенитных ракетных комплексов "Игла" или "Игла-С".

ОПУ не имеет аналогов по способности вести залповые пуски зенитных ракет ПЗРК. Время развертывания на боевой позиции - 180 секунд, время перевода из сложенного положения в боевое - 30 секунд. В расчете - один военнослужащий.