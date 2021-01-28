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28.01.2021,  
10:47
Текст:  Светлана Цыганкова

ВМС Таиланда получат пять российских комплексов "Джигит"

Фото: Конструкторское бюро машиностроения Фото: Конструкторское бюро машиностроения
Фото: Конструкторское бюро машиностроения

Российская Федерация поставит Военно-морским силам Таиланда пять опорно-пусковых установок "Джигит". Заказало комплексы управление вооружений ВМС Таиланда.

Фото: Владимир Федоренко \ РИА Новости
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Об этом сообщает Центр анализа мировой торговли оружием со ссылкой на издание Таиланда Aagth1.blogspot.com. Здесь добавили, что приобретут "Джигит" для комплектования подразделений морской авиации и береговой обороны ВМС Таиланда. Бюджет - 8,2 миллиона долларов.

"Джигит" - опорно-пусковая установка. Ее используют для пуска двух ракет из переносных зенитных ракетных комплексов "Игла" или "Игла-С".

ОПУ не имеет аналогов по способности вести залповые пуски зенитных ракет ПЗРК. Время развертывания на боевой позиции - 180 секунд, время перевода из сложенного положения в боевое - 30 секунд. В расчете - один военнослужащий.

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