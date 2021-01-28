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28.01.2021 15:46
Рубрика: Общество

На горнолыжные курорты Сочи надвигается снежный циклон

Текст: Анна Юркова
Фото: Владимир Аносов Фото: Владимир Аносов
Фото: Владимир Аносов

На горнолыжные курорты Красной Поляны надвигается суровый полярный циклон, который принесет с собой до полуметра снега. Как сообщили в пресс-службе горного курорта "Роза Хутор", на нижних высотах пройдет дождь, температура воздуха резко понизится и в течение дня граница снега с дождем достигнет долины у склона хребта Аибга (560 метров над уровнем моря).

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в ряде регионов России

В связи с погодными условиями могут быть внесены изменения в работу канатных дорог и закрытие трасс.

В ближайшие двое суток в горах Кубани и Адыгеи на высотах 1500-2300 метров температура упадет до - 9…-14 градусов. Ветер преимущественно южный до 2-8 метров в секунду. Над остальной частью территории края синоптики прогнозируют сильные осадки (дождь, мокрый снег), налипание мокрого снега и гололед.

По информации ГУ МЧС России Краснодарского края в период с 18.00 28 января до 18.00 29 января в горах Сочи выше 1000 метров над уровнем моря - лавиноопасно.

Спасатели рекомендуют туристам не выходить на высотные прогулки в непогоду, а также избегать кататься в местах возможного схода лавин. Чаще всего снежные массы сходят с голых склонов крутизной более 30 градусов. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить на номер "01" или "101".

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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