На горнолыжные курорты Сочи надвигается снежный циклон

На горнолыжные курорты Красной Поляны надвигается суровый полярный циклон, который принесет с собой до полуметра снега. Как сообщили в пресс-службе горного курорта "Роза Хутор", на нижних высотах пройдет дождь, температура воздуха резко понизится и в течение дня граница снега с дождем достигнет долины у склона хребта Аибга (560 метров над уровнем моря).

В связи с погодными условиями могут быть внесены изменения в работу канатных дорог и закрытие трасс.

В ближайшие двое суток в горах Кубани и Адыгеи на высотах 1500-2300 метров температура упадет до - 9…-14 градусов. Ветер преимущественно южный до 2-8 метров в секунду. Над остальной частью территории края синоптики прогнозируют сильные осадки (дождь, мокрый снег), налипание мокрого снега и гололед.

По информации ГУ МЧС России Краснодарского края в период с 18.00 28 января до 18.00 29 января в горах Сочи выше 1000 метров над уровнем моря - лавиноопасно.

Спасатели рекомендуют туристам не выходить на высотные прогулки в непогоду, а также избегать кататься в местах возможного схода лавин. Чаще всего снежные массы сходят с голых склонов крутизной более 30 градусов. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить на номер "01" или "101".