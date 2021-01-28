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28.01.2021 18:34
Рубрика: Власть

На Кубани режим повышенной готовности продлили до 12 февраля

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
В четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении до 12 февраля на территории Кубани режима повышенной готовности.

В тоже время, как уже сообщалось, сегодня в ходе заседания регионального оперативного штаба, на котором обсуждалась эпидемиологическая обстановка в крае, было принято решение об ослаблении ряда ограничений по коронавирусу.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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Так, с 1 февраля в крае возобновляется конгрессно-выставочная деятельность (но при условии соблюдения количества посетителей из расчета 4 квадратных метра на одного человека). Кроме того, заполняемость зрительных залов в театрах, кинотеатрах, концертных залах решено увеличить с 15 до 30 процентов. При этом, как подчеркнул губернатор, с обязательным соблюдением всех требований Роспотребнадзора, санитарных норм и социальной дистанции.

В соответствии с сегодняшним постановлением жители и гости края по-прежнему обязаны использовать средства защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей (в том числе, при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах). Сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

По-прежнему сохраняется запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей за исключением случаев, прописанных в постановлении. А число участников деловых мероприятий, как и до этого, ограничивается количеством в 100 человек.

Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, всем гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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На заседании оперштаба были подведены и предварительные итоги проведения вакцинации на территории Краснодарского края. По данным властей, регион уже получил порядка 40 тысяч доз. Очередная большая партия ожидается в предстоящие выходные. Прививку получили более 25 тысяч человек. В листе ожидания еще порядка 30 тысяч местных жителей.

Губернатор поручил краевым ведомствам нарастить количество мобильных пунктов вакцинации и проработать систему организованного подвоза людей из сельской местности в прививочные кабинеты районных центров.

Тем временем

По информации минздрава региона, на сегодняшний день на Кубани подтверждено 33125 случаев заражения коронавирусом (193 - за последние сутки). Всего за время пандемии в крае от COVID-19 скончалось 1412 пациентов.

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