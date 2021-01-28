В Краснодаре иномарка сбила двух пешеходов

В центре Краснодара иномарка сбила двух пешеходов, они получили тяжелые травмы.

ЧП произошло утром 28 января на улице Стасова. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Кубани.

По свидетельству очевидцев, автомобиль Hyundai на высокой скорости двигался по улице Стасова в сторону Уральской, водитель не справился с управлением и сбил двух пешеходов. После этого машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-2107.

Обоих пострадавших пешеходов госпитализировали. Они находятся в краевой больнице с тяжелыми травмами, об их состояние врачи пока ничего не сообщают. В ДТП также пострадали водители обоих автомобилей - Hyundai и ВАЗ-2107. Их состояние уточняется.

В полиции установили, что водитель Hyundai имел стаж вождения два года. Молодой человек не справился с управлением.