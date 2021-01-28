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28.01.2021 18:29
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре выявили пять случаев хищения жилья у пенсионеров

Текст: Анна Юркова (Краснодар)

В краевом центре правоохранители возбудили уголовные дела по фактам хищения жилья у одиноких пожилых людей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Фото: iStock
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В прокуратуру Центрального округа Краснодара обратилась 86-летняя жительница, инвалид I группы, ветеран труда. Она пояснила, что в октябре 2020 года обнаружила в квитанции на оплату ЖКХ неизвестную фамилию в качестве собственника квартиры, в которой, между прочим, проживает с 1976 года.

В ходе проверки служба Росреестра по краю предоставила копию договора купли-продажи объекта недвижимости, заключенного между пенсионеркой и покупателем. Согласно тексту документа, квартиру она якобы продала еще в апреле 2020 года, и даже сумма сделки прописана - 1,85 миллионов рублей. При этом пожилая женщина никаких деловых бумаг не подписывала, с покупателем никогда не встречалась, доверенности о распоряжении своим имуществом не выдавала и денег, естественно, тоже не получала.

- По данному факту прокуратура направила материалы проверки в следственный орган, по результатам рассмотрения было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"), - уточнили в пресс-службе прокуратуры региона. - Кроме того, в ходе дополнительной проверки установлено еще четыре аналогичных факта лишения жилья одиноких граждан, возбуждены уголовные дела. Исковые заявления по ним направлены в Первомайский и Октябрьский районные суды Краснодара, чтобы признать недействительными договоры купли-продажи недвижимого имущества. Рассмотрение дел назначено на начало февраля текущего года.

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