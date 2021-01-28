Клиники "РЖД-Медицина" подключились к прививочной кампании против COVID-19

С 26 января на базе частных учреждений здравоохранения "РЖД-Медицина" на Свердловской железной дороге открыты пункты вакцинации от COVID-19. В подразделения клиники "РЖД-Медицина" в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Егоршино (г. Артемовский) поступила первая партия вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), в общей сложности 300 доз. По мере поступления новых партий вакцины в регионах список стационарных и мобильных пунктов, где могут пройти вакцинацию работники железнодорожного транспорта и другие граждане, будет расширен.

Прививка делается бесплатно, строго по предварительной записи, что обусловлено условиями хранения и использования препарата после разморозки. В настоящее время структурными подразделениями ОАО "РЖД" в границах дороги ведется работа по формированию списков сотрудников, желающих привиться. Прививочные пункты оснащены необходимым медицинским оборудованием. Обеспечивается контроль соблюдения "холодовой цепи" при хранении и транспортировке вакцины.

Профилактические прививки особо рекомендованы гражданам, которые контактируют с большим количеством людей. На железной дороге это работники вокзалов и поездных бригад, билетные кассиры. Также в зоне повышенного внимания те, кто обеспечивает движение поездов - диспетчеры, машинисты и их помощники, монтеры пути, осмотрщики вагонов, энергетики, связисты. Их своевременная вакцинация поможет обеспечивать устойчивую работу транспорта, повысить безопасность пассажирских и грузовых перевозок.

Все прошедшие вакцинацию получат персональный сертификат. Данные будут также автоматически вноситься в государственную информационную систему ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система).

Отметим, ОАО "РЖД" имеет успешный опыт вакцинирования сотрудников и населения от гриппа и других ОРВИ. В эпидемический сезон 2019-2020 годов зарегистрированный уровень заболеваемости гриппом среди работников холдинга РЖД, сделавших прививку, оказался существенно ниже по сравнению с теми, кто не был привит. В 2020 году прививками было охвачено 60% работников (а в группах риска - 75%).

На Свердловской магистрали железнодорожные учреждения здравоохранения имеются в каждом регионе. Все больницы сети "РЖД-Медицина" оснащены современным оборудованием, а также укомплектованы высококлассными специалистами.

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"