В Челябинске суд рассмотрит дело об обналичивании 850 млн рублей

В Челябинске завершено расследование уголовного дела организованной группы, участники которой обвиняются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщила в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Дело передано в Калининский районный суд города для рассмотрения по существу.

- По версии следствия, в течение двух лет девять жителей Челябинска, не имея соответствующего разрешения, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств, - рассказала она. - Для этого они использовали счета коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц.

Установлено, что за свои услуги участники группы получали от 7,5 до 14 процентов от суммы сделки. По предварительным данным, с марта 2016 по март 2018 года теневой оборот денежных средств составил более 850 миллионов рублей, а полученная фигурантами прибыль - свыше 42 миллионов рублей.

Противоправная деятельность пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. В ходе следствия допрошены более 80 свидетелей, произведено свыше 45 обысков. Объем уголовного дела составил 105 томов.

Обвиняемых грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.