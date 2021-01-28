Самый богатый человек Мексики попал в больницу с коронавирусом

Миллиардер Карлос Слим попал в больницу. Восьмидесятилетний магнат проходит лечение в Национальном институте питания государственного центра здравоохранения в Мехико, сообщил пресс-секретарь Артуро Элиас.

"Карлос Слим находится в больнице для анализа и мониторинга. Он выполняет все рекомендации врачей", - цитирует Reuters Элиаса. В понедельник сын Слима подтвердил, что у отца положительный результат теста на коронавирус.

Слим является самым богатым человеком в Мексике. Его семья контролирует крупнейший мексиканский телекоммуникационный провайдер America Movil, чья деятельность включает в себя услуги мобильной и стационарной голосовой связи, беспроводной связи, интернета и фиксированных данных. По данным журнала Forbes, состояние Слима оценивается в 66,6 миллиарда долларов.