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28 января 2021 г.

Постановление правительства Севастополя от 28 января 2021 года № 11-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в городе Севастополе на 2021 год"

Дата подписания 28 января 2021 г.
Опубликован 28 января 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 30.04.2014 № 5-ЗС "О Правительстве Севастополя" Правительство Севастополя постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в городе Севастополе на 2021 год:

- в расчете на душу населения - 11 380 руб.;

- для трудоспособного населения - 12 164 руб.;

- для пенсионеров - 9 862 руб.;

- для детей - 12 276 руб.

2. Применять величину прожиточного минимума в городе Севастополе для оценки уровня жизни населения города Севастополя при разработке и реализации региональных социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора - Председателя Правительства Севастополя, осуществляющего координацию и контроль деятельности Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя.

Губернатор города Севастополя М.В.Развожаев



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