Шубенков назвал новость об употреблении допинга наглой клеветой

Чемпион мира по легкой атлетике россиянин Сергей Шубенков прокомментировал появившиеся новости о том, что его уличили в употреблении запрещенных препаратов.

В среду на одном из порталов появилась информация, со ссылкой на неназванный источник, о том, что в организме российского легкоатлета, чемпиона мира в беге с барьерами Сергея Шубенкова обнаружен фуросемид, относящийся к запрещенным препаратам.

Позже эта информация была опровергнута Athletics Integrity Unit, которые заявили, что Шубенков, конечно же, ни в какой список отстраненных атлетов не входит.

"Все отстраненные атлеты опубликованы на нашем сайте", - сообщили ТАСС в AIU.

В четверг уже сам Шубенков категорически опроверг факт обнаружения у него допинга.

"Вау, воистину проснулся знаменитым. Следует написать.

На протяжении всей своей карьеры я никогда не использовал запрещенку для подготовки, никогда никого не обманывал. Свое отношение к допинговым жуликам я высказывал не раз, и оно не изменилось. Вся информация про то, что я употреблял фуросемид, и что его обнаружили в пробе - это наглая клевета, выдуманная безымянным "источником"! Такого никогда не было! А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся. Что ж, бывает… проехали…" - написал Шубенков в Instagram.

Шубенков отметил, что письмо от AIU он действительно получил, однако оно совсем не об этом.

"Раскрывать детали этого конфиденциального письма я пока не могу из юридических соображений. Лишь обращу внимание на то, что я не подвергнут никаким ограничениям и тренируюсь в обычном режиме.

Спасибо всем, кто "новостям" не поверил", - написал Шубенков.