Шубенков назвал новость об употреблении допинга наглой клеветой

В среду на одном из порталов появилась информация, со ссылкой на неназванный источник, о том, что в организме российского легкоатлета, чемпиона мира в беге с барьерами Сергея Шубенкова обнаружен фуросемид, относящийся к запрещенным препаратам.
Позже эта информация была опровергнута Athletics Integrity Unit, которые заявили, что Шубенков, конечно же, ни в какой список отстраненных атлетов не входит.
"Все отстраненные атлеты опубликованы на нашем сайте", - сообщили ТАСС в AIU.
В четверг уже сам Шубенков категорически опроверг факт обнаружения у него допинга.
"Вау, воистину проснулся знаменитым. Следует написать.
На протяжении всей своей карьеры я никогда не использовал запрещенку для подготовки, никогда никого не обманывал. Свое отношение к допинговым жуликам я высказывал не раз, и оно не изменилось. Вся информация про то, что я употреблял фуросемид, и что его обнаружили в пробе - это наглая клевета, выдуманная безымянным "источником"! Такого никогда не было! А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся. Что ж, бывает… проехали…" - написал Шубенков в Instagram.
Шубенков отметил, что письмо от AIU он действительно получил, однако оно совсем не об этом.
"Раскрывать детали этого конфиденциального письма я пока не могу из юридических соображений. Лишь обращу внимание на то, что я не подвергнут никаким ограничениям и тренируюсь в обычном режиме.
Спасибо всем, кто "новостям" не поверил", - написал Шубенков.
Земляки Сергея Шубенкова не поверили в его допинговую вину
Гаставник Шубенкова, заслуженный тренер России Сергей Александроич Клевцов:
- Я считаю, что это клевета, и тот, кто допустил вброс информации в СМИ, должен понести ответственность, - подчеркнул тренер.
Была лаконичной Наталья Михайловна Шубенкова, мать легкоатлета, известная в прошлом советская многоборка:
- Все это неправда. Я не могу давать пока каких-то комментариев, поскольку являюсь официальным лицом - членом президиума Всероссийской федерации легкой атлетики. У нас сейчас как раз должна начаться еженедельная видеоконференция президиума. Вопрос о сыне в повестке не значится.
О поддержке Шубенкова заявил через "РГ" региональный министр спорта Алексей Перфильев:
- В СМИ промелькнула информация про фуросемид, следы которого якобы найдены в тесте Шубенкова. Но это бред. Фуросемид, как и мельдоний, давно уже не "ноу-хау" спортивной медицины. Уверен, что Шубенков на 100 процентов чист, а это провокации в его адрес.
Коллега Сергея Клевцова - заслуженный тренер России Сергей Мануйлов, работающий в сборной страны как с ведущими легкоатлетами, так и с паралимпийцами, тоже говорил о "подставе":
- Чтобы Шубенков принимал допинг - да это абсолютный бред! Зачем ему это?! Я полностью на стороне Сережи и его тренера. До недавнего времени было 3800 запрещенных препаратов, сейчас уже больше четырех тысяч. Представьте себе: даже "Компливит" попал в этот список! Информацию раздули непорядочные люди.
Свою солидарность с земляком выразил в беседе с "РГ" Сергей Каменский, двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в стрельбе из винтовки из трех положений. Стрелок из Бийска был на сборах национальной команды, сейчас находится в Москве:
- Не верю, что Сергей способен принимать допинг. Надо обойтись без лишних нервов
По нашей информации, Сергей Шубенков уверен в своей невиновности. В этом же уверены и многие его земляки. Логика тех, с кем пообщался корреспондент "РГ", следующая: принимать специально такой "древний" препарат как фуросемид - бессмысленно. К тому же Шубенков традиционно пропускает зимний соревновательный сезон.
P.S.
В пятницу, 29 января, в Барнаул с рабочим визитом прилетает министр спорта Олег Матыцин. В некоторых СМИ появилась информация, что министр срочно летит решать "вопрос по Шубенкову". Но это не так - о поездке Олега Васильевича было известно давно. Главная цель поездки - инспекция Барнаульского гребного канала. На нем в третьей декаде мая должен пройти второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.