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28.01.2021,  
13:12
Текст:  Алексей Иванов

СМИ: США тайно вывезли комплекс "Панцирь-С1" из Ливии

Американские военные в июне прошлого года тайно вывезли из Ливии систему ПВО "Панцирь-С1". Транспортный самолет ВВС США C-17A Globemaster III доставил этот комплекс на авиабазу Рамштайн в Германии, дальнейшая его судьба неизвестна, сообщает The Drive.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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Известно, что Ливийская национальная армия Хафтара получила несколько "Панцирей" на шасси грузовика MAN SX 8x8 от ОАЭ.

Скорее всего система ПВО была захвачена на авиабазе Аль-Ватия, где в мае прошлого года подразделения Правительства национального согласия (ПНС) нанесли поражение войскам Хафтара - уже тогда сообщалось, что они оставили на базе "Панцирь-С1", поставленный из ОАЭ. В этом случае разведывательная ценность экземпляра сомнительна, ведь в нем нет российских кодов опознавания "свой - чужой".

Возможно, "Панцирь" нужен армии США для проведения учений и отработки приемов по преодолению ПВО.

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