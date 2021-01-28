СМИ: США тайно вывезли комплекс "Панцирь-С1" из Ливии

Американские военные в июне прошлого года тайно вывезли из Ливии систему ПВО "Панцирь-С1". Транспортный самолет ВВС США C-17A Globemaster III доставил этот комплекс на авиабазу Рамштайн в Германии, дальнейшая его судьба неизвестна, сообщает The Drive.

Известно, что Ливийская национальная армия Хафтара получила несколько "Панцирей" на шасси грузовика MAN SX 8x8 от ОАЭ.

Скорее всего система ПВО была захвачена на авиабазе Аль-Ватия, где в мае прошлого года подразделения Правительства национального согласия (ПНС) нанесли поражение войскам Хафтара - уже тогда сообщалось, что они оставили на базе "Панцирь-С1", поставленный из ОАЭ. В этом случае разведывательная ценность экземпляра сомнительна, ведь в нем нет российских кодов опознавания "свой - чужой".

Возможно, "Панцирь" нужен армии США для проведения учений и отработки приемов по преодолению ПВО.