Способный отличать COVID-19 от вируса с мутациями тест разработали в РФ

В России разработали "умную" тест-систему, которая способна отличать привычный коронавирус от COVID-19 с новыми мутациями. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Первому каналу.

"Наши ученые из центрального научного медицинского института эпидемиологии разработали новую тест-систему, которая умеет отличать вирус уже привычный от вируса с новыми мутациями", - сказала Анна Попова РИА Новости.

Она уточнила, что разработанная тест-система готовится к регистрации. "Это обычная система для ПЦР-диагностики. Он будет проводиться не четыре часа в лаборатории, а порядка 40 минут, не больше", - добавила глава санитарного ведомства.