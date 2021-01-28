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28.01.2021,  
10:27
Текст:  Антон Валагин

США заморозили продажу ОАЭ оружия на $ 23 млрд

Госдепартамент США приостановил реализацию недавно заключенных контрактов на поставку ОАЭ истребителей пятого поколения F-35 и ударных беспилотников MQ-9B SkyGuardian.
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org

- Реализация некоторых незавершенных оборонных поставок и военных продаж остановлена, чтобы дать возможность новой администрации провести обзор их целесообразности, - пояснил представитель внешнеполитического ведомства США.

- Промышленность была предупреждена о паузе в начале недели, - сообщил Breacking Defence отраслевой источник, охарактеризовав приостановку исполнения контракта как нечто из ряда вон выходящее.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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Контракт с ОАЭ на поставку 50 истребителей F-35A, 18 разведывательно-ударных беспилотников MQ-9B и боеприпасов "воздух-земля" и "воздух-воздух" был подписан в последний день работы администрации Дональда Трампа, за несколько часов да инаугурации Джо Байдена.

Во время слушаний в Сенате новый глава Госдепартамента Энтони Блинкен предположил, что новая администрация займет более жесткую позицию по продаже оружия Саудовской Аравии и ОАЭ из-за их участия в кровавой гражданской войне в Йемене. Он заявил законодателям, что Белый дом "прекратит поддержку военной кампании, возглавляемой Саудовской Аравией".

Выступая в среду перед журналистами, Блинкен изобразил приостановку исполнения контракта как нечто рутинное.

- Когда речь заходит о продаже оружия, в начале работы администрации пересматриваются любые незавершенные продажи. Это нужно, чтобы убедиться, что они соответствуют нашим стратегическим целям и внешней политике, - рассказал глава Госдепартамента.

Однако появились и другие признаки смены приоритетов в поставках американских боевых систем за рубеж. На этой неделе глава Ratheon Грег Хейс рассказал о планировавшейся продаже Саудовской Аравии управляемых авиабомб Paveway IV на 519 миллионов долларов.

- Со сменой администрации становится все менее вероятным, что мы сможем получить лицензию на это, - констатировал Хейс.

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