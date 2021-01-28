Столицу Швейцарии оставляют иностранные дипломаты

В конце 2020 года в Берне проживало на 174 дипломата меньше, чем годом ранее, в связи с коронавирусом. Дипломатический корпус уменьшился на 10 процентов, сообщает журнал Blick.

"В связи с пандемией сотрудники зарубежных миссий покинули Швейцарию, но их должности не были заменены. Вместе с дипломатами и техническими работниками выехали также их родственники", - указали в департаменте статистики Берна.

Специалисты отметили, что подобное положение наблюдается также в Женеве и Цюрихе. Однако точных данных пока нет, так как подсчет населения еще не завершился. Особенно большой отток иностранцев наблюдался в апреле-мае прошлого года.

"Пандемия коронавируса заставила некоторые страны сократить дипломатический и консульский персонал за рубежом и реструктурировать сеть своих представительств. Однако на качество сотрудничества это не повлияло", - пояснил ситуацию официальный представитель МИД Швейцарии.