У здания правительства Армении началась потасовка между полицией и сторонниками отставки Пашиняна

У здания правительства Армении началась потасовка между полицейскими и противниками премьер-министра Никола Пашиняна, которые требуют его отставки. Как сообщает ТАСС, это произошло после того, как протестующие попытались ворваться в здание кабмина.

"Мы хотим войти в здание и потребовать, чтоб Пашинян ушел в отставку", - заявил один из участников акции протеста.

Начались задержания демонстрантов. В данный момент ситуация остается напряженной, на место прибыло много сотрудников специальных сил полиции, которые продолжают задерживать участников акции протеста. Противники Пашиняна скандируют антиправительственные лозунги.

Напомним, что с 10 ноября в Армении не прекращаются манифестации с требованием отставки Пашиняна. Оппозиционеры считают, что он ответственен за экономические и социальные проблемы страны.