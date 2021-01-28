Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
28.01.2021,  
12:28
Текст:  Николай Грищенко

Украина планирует превратить Ми-2 в палубный вертолет

Фото: Национальная гвардия Украины / wikimedia.org Фото: Национальная гвардия Украины / wikimedia.org
Фото: Национальная гвардия Украины / wikimedia.org

На Украине начались работы по созданию легкого палубного вертолета. Машина предназначена для усиления береговой авиации украинского флота, а также поступит на вооружения новых корветов турецкого проекта Ada.

Как сообщает Defense Express, основой для палубного вертолета планируется сделать разработанный в 1965 году советский Ми-2.

Вертолет получит дополнительное оборудование и механизмы, в том числе складывающиеся лопасти. Предполагается также "тотальная цифровизация" всех систем.

Как ожидается, палубный вертолет будет разработан в двух версиях: противолодочной и поисково-спасательной. Первый летный образец должен быть построен до конца 2021 года.

Фото: Boeing / youtube.com
Новый вариант скоростного вертолета SB>1 показали на видео

Напомним, что в 2015 году украинские конструкторы представили образец ударного вертолета Ми-2МСБ-В. На легкий вертолет советской разработки навесили блоки неуправляемых ракет и пару автоматических гранатометов, в салоне появился 7,62-миллиметровый пулемет, на хвостовой балке - прикрученная хомутами обойма с тепловыми ловушками.

Легкий многоцелевой вертолет Ми-2 был разработан в СССР. Первый полет машина совершила в 1965 году и производилась до 1992 года. Параллельно с Советским Союзом Ми-2 производился и в Польше, там возникла первая боевая модификация Ми-2УРП: с пушкой, двумя пулеметами и четырьмя противотанковыми ракетами.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
Украина
На Украине скопировали советский танковый пулемет НСВТ "Утес" 20.01.2021
Броневик непростой судьбы: украинский "Дозор" пойдет на экспорт 14.01.2021
вертолеты
Новый вариант скоростного вертолета SB>1 показали на видео 26.01.2021
Видео: техника из России показала свои возможности на учениях в Алжире 19.01.2021