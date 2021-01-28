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Умерла лауреатка "Оскара" Клорис Личмен

Новости
    28.01.2021, 12:28
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американская актриса Бродвея, кино и ТВ, артистка озвучки, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и неоднократно - "Эмми" Клорис Личмен, умерла на 95-м году жизни у себя дома в Калифорнии 26 января.

Об этом сообщает Deadline со ссылкой на подтверждение от представителя артистки.

Как уточняется, смерть Клорис наступила от естественных причин.

Клорис Личмен родилась в 1926 году в Де-Мойн, Айова. Обучалась драме. После того, как завоевала титул "Мисс Чикаго", пошли предложения поработать на ТВ. Что в итоге вылилось в без малого триста ролей в фильмах и сериалах.

Дебют на экранах - 1947 год. В послужном списке - "Саспенс", "Триллер", "Целуй меня насмерть", "Лесси" (сериал 50-х), оригинальная "Сумеречная зона" и ее версия 2003 года, "Последний киносеанс" Богдановича, "Молодой Франкенштейн" и "Всемирная истории" Брукса, "Чудо-женщина", озвучка полнометражных "Бивиса и Батт-Хеда" (в "Симпсонах" тоже появляется), "Плохой Санта", "Очень страшное кино 4", "Американские боги" (Зоря Вечерняя) и так далее.

Объективно говоря. Клорис так или иначе снялась практически во всех классических американских сериалах, получив в общей сложности 22 номинации на "Эмми".

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