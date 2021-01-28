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28.01.2021 15:16
Рубрика: Экономика

В IATA назвали условие для восстановления международного авиасообщения

Текст: Евгений Гайва
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала государства внедрить единые стандарты вакцинации и тестирования на коронавирус. Согласование глобальных стандартов необходимо для возвращения к нормальной жизни в сфере путешествий и восстановления международного авиасообщения, отметили в ассоциации.
Вокзал Термини, Рим, Италия. Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI Вокзал Термини, Рим, Италия. Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI
Вокзал Термини, Рим, Италия. Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI

IATA предлагает выработать общие принципы допуска иностранных авиапассажиров в страны. Например, освободить от карантина въезжающих иностранцев, прошедших вакцинацию, исключить тестирование на отсутствие COVID-19 экипажей воздушных судов. Для этого придется гармонизировать подходы отдельных стран, считают в IATA.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В частности, освободить вакцинированных лиц от ограничений на поездки, включая карантин, предлагает Греция. Эту идею поддерживают в Польше, Латвии, Ливане и на Сейшельских Островах. Многие страны внедряют режимы тестирования для облегчения поездок. Но в то время как Германия и США поддерживают внедрение современных технологий быстрого определения наличия антител, другие страны поддерживают ПЦР-тестирование, требуя, чтобы тесты были проведены не более, чем за определенный период времени до поездки. При этом сроки также устанавливаются разные - от 48 до 96 часов перед поездкой.

На этом фоне уже озвучены идеи введения отдельными странами сертификатов, которые содержали бы цифровую запись о вакцинации граждан. В России, кстати, также введены сертификаты вакцинации. Оформить их можно через портал госуслуг с 1 января 2021 года.

Теперь возникает вопрос о взаимном признании подобных сертификатов различными странами. В IATA полагают, что решающее значение для восстановления международных полетов сыграют усилия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по созданию единых стандартов сертификации. То есть в мире должен появиться некий "умный сертификат вакцинации", который станет всего лишь преемником давно действующих сертификатов о прививках от других опасных болезней, как, например, желтая лихорадка. Также должна быть создана и глобальная система тестирования, которая позволит разным странам взаимно признавать данные тестирования.

Решать эти вопросы придется в ближайшее время. Некоторые зарубежные авиакомпании уже пускают на борт только пассажиров с сертификатом вакцинации, замечает замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук Даниил Квон. "Думаю, это станет трендом на ближайший год", - говорит он. Объем международных перевозок будет расти пропорционально росту числа вакцинированных, указывает эксперт.

Генсек ООН рассчитывает на скорейшее одобрение российской вакцины в ВОЗ

Но сейчас правила разрознены в странах мира, где-то необходимы результаты теста на бумажном носителе, где-то в виде электронного документа, где-то в виде QR-кода, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Ряд стран даже начинают рассматривать возможности использования сертификатов о вакцинации, добавляет он. Так как большинство зарубежных путешествий связаны с авиатранспортом, IATA обсуждает с рядом ведущих авиакомпаний возможность цифровизации данных о тестировании, а в будущем и о вакцинации, говорит эксперт. "Предлагается путем цифровизации и переноса данных через глобальные системы дистрибуции данных сокращать время регистрации пассажиров", - отмечает Горин. Сейчас при регистрации пассажиров, вылетающих в страны, где требуется тест, например, в Турцию, ОАЭ, Кубу, результаты теста проверяют на стойке регистрации. При этом другие персональные данные, как минимум фамилия, имя, отчество и номер паспорта пассажира уже содержатся в глобальной системе дистрибуции. Так что дополнить эту информацию электронными результатами ПЦР-тестирования или вакцинными сертификатами не составит никакого труда. Технологическое решение уже есть, все системы дистрибуции в мире объединены между собой, указывает эксперт. Вопрос в том, что государства пока не приняли необходимые решения по этому вопросу, добавил он.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Пандемия коронавируса COVID-19

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