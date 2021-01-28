В Канаде миллионер и его русская жена обманом получили вакцину от COVID-19

В курьезно-скандальную историю попали канадский миллионер и его русская жена, которые решили схитрить и получить прививку от коронавируса за счет жителей канадской глубинки.

Как сообщает издание CBC, руководитель совета директоров канадской игорной компании Great Canadian Gaming Corporation 55-летний Родни Бэйкер и его 32-летняя супруга, актриса российского происхождения Екатерина Бэйкер, на чартерном самолете отправились в отдаленную деревеньку в регионе Юкон на границе с Аляской для того, чтобы раздобыть дефицитную вакцину от COVID-19. Там они, не соблюдая обязательный 14-дневный карантин, прикинулись сотрудниками местной гостиницы и получили-таки прививку медпрепаратом компании Moderna.

При этом именно настоящие жители деревеньки Бивер Крик в количестве 100 человек должны были в приоритетном порядке вакцинироваться в добравшейся до низ мобильной поликлинике, поскольку попасть в удаленные медучреждения им крайне затруднительно.

Впрочем, обман вскрылся быстро. Местные быстро вычислили чужаков, которые поставив себе прививки, быстро засобирались в аэропорт. Поступивший сигнал был проверен и быстро выяснилось, что приехавшая из Ванкувера чета Бэйкеров не только подвергла немногочисленных жителей Бивер Крик риску, но и еще за их счет получила предназначавшуюся сельчанам вакцину.

В итоге обманщиков задержали в местном аэропорту, пристыдили и выписали штрафы на сумму 2,3 тысячи долларов. К тому же Родни Бэйкера после инцидента с вакцинацией уволили с работы.