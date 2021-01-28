В Москве госпитализирован худрук МХАТа Эдуард Бояков

56-летний российский режиссер и продюсер, художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького Эдуард Бояков госпитализирован в одну из московских клиник и прооперирован.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

"Эдуард Владиславович госпитализирован. Прошла операция", - рассказали в театре. Уточнив, что режиссер в настоящее время чувствует себя хорошо и "в ближайшее время будет на связи".

Бояков родился в 1964 году в Дагестанской АССР. На пост худрука МХАТа имени Горького был назначен 4 декабря 2018 года, сменил на этом посту Народную артистку СССР Татьяну Доронину.

Ранее Эдуард Бояков являлся директором Российского академического молодежного театра и художественным руководителем московского театра "Практика".