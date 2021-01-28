Постановление администрации Волгоградской области от 27 января 2021 № 22-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Волгоградской области на 2021 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и в целях оценки уровня жизни населения Волгоградской области при разработке и реализации областных социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам, формирования областного бюджета, а также в других установленных федеральным законом целях Администрация Волгоградской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на 2021 год по Волгоградской области:

в расчете на душу населения - 10 158 рублей;

для трудоспособного населения - 10 892 рубля;

для пенсионеров - 9 020 рублей;

для детей - 10 414 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2021 г.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров







