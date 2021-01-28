Постановление администрации Волгоградской области от 27 января 2021 № 22-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Волгоградской области на 2021 год"

Новости

За сохранение памяти о Холокосте глава ФАДН получил премию "Хранитель" 14:45
В Канаде миллионер и его русская жена обманом получили вакцину от COVID-19 14:43
МИД Украины запретил российскому актеру Тиграну Кеосаяну въезд в страну 14:43
Лучшие документальные фильмы последних лет собраны в одной подборке 14:35
В Красноярске мошенницы под видом медработниц обокрали пенсионеров 14:23
Свыше 200 обращений о соблюдении прав в Сети поступило Москальковой в 2020 году 14:19
Столицу Швейцарии оставляют иностранные дипломаты 14:14
США выкрали зенитный комплекс "Панцирь-С1" из Ливии 14:10
На экс-главу Новосибирского облсуда завели дело о превышении полномочий 13:58
Тестирование "Спутника V" на онкобольных начнут в ближайшие месяцы 13:57
Вышел трейлер "Чернобыля" Данилы Козловского с Данилой Козловским 13:49
Эксперт: Лесхозы cмогут сами зарабатывать до 70% необходимых средств 13:39
"Сбер" создаст на базе goods.ru крупного игрока электронной коммерции 13:36
Джабаров оценил призыв генсека НАТО противостоять "агрессии" РФ 13:32
Песков назвал инструменты снижения неравенства 13:31
В Туапсе возбуждено дело против начальника налоговой инспекции 13:29
В театре подтвердили, что Василий Лановой находится в реанимации 13:26
Матч за мировую шахматную корону пройдет в Дубае с 24 ноября по 16 декабря 13:18
Cоцсети активно удаляют призывы к участию в незаконных акциях 13:14
Фото: начались съемки шестого сезона "Острых козырьков" 13:10
За два месяца в испанской Гранаде произошло почти 300 землетрясений 13:09
Ледокол "Виктор Черномырдин" вышел на первую работу 13:08
Заболевшего COVID Василия Ланового подключили к аппарату ИВЛ 12:56
В Севастополе отменят справки на COVID-19 при заселении в гостиницы 12:55
Опубликованы первые кадры из "царь-панк-фэнтези" "Тень и кость" 12:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
28 января 2021 г.

Постановление администрации Волгоградской области от 27 января 2021 № 22-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Волгоградской области на 2021 год"

Дата подписания 27 января 2021 г.
Опубликован 28 января 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и в целях оценки уровня жизни населения Волгоградской области при разработке и реализации областных социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам, формирования областного бюджета, а также в других установленных федеральным законом целях Администрация Волгоградской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на 2021 год по Волгоградской области:

в расчете на душу населения - 10 158 рублей;

для трудоспособного населения - 10 892 рубля;

для пенсионеров - 9 020 рублей;

для детей - 10 414 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2021 г.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией