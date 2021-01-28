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28.01.2021 12:52
Рубрика: Спорт

Земляки Сергея Шубенкова не поверили в его допинговую вину

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Сообщение о том, что золотой, дважды серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира в барьерном спринте Сергей Шубенков сдал положительную допинг-пробу, стало самой обсуждаемой новостью в его родном Барнауле. 30-летний спортсмен всегда сдавал отрицательные пробы и во всем мире считался образцом чистого в допинговом отношении российского легкоатлета. Корреспондент "РГ" еще до опровержения лживого вброса узнал мнения его земляков, хорошо известных в спортивном мире.
Сергей Шубенков. Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости Сергей Шубенков. Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
Сергей Шубенков. Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости

Гаставник Шубенкова, заслуженный тренер России Сергей Александроич Клевцов:

- Я считаю, что это клевета, и тот, кто допустил вброс информации в СМИ, должен понести ответственность, - подчеркнул тренер.

Была лаконичной Наталья Михайловна Шубенкова, мать легкоатлета, известная в прошлом советская многоборка:

- Все это неправда. Я не могу давать пока каких-то комментариев, поскольку являюсь официальным лицом - членом президиума Всероссийской федерации легкой атлетики. У нас сейчас как раз должна начаться еженедельная видеоконференция президиума. Вопрос о сыне в повестке не значится.

О поддержке Шубенкова заявил через "РГ" региональный министр спорта Алексей Перфильев:

- В СМИ промелькнула информация про фуросемид, следы которого якобы найдены в тесте Шубенкова. Но это бред. Фуросемид, как и мельдоний, давно уже не "ноу-хау" спортивной медицины. Уверен, что Шубенков на 100 процентов чист, а это провокации в его адрес.

Коллега Сергея Клевцова - заслуженный тренер России Сергей Мануйлов, работающий в сборной страны как с ведущими легкоатлетами, так и с паралимпийцами, тоже говорил о "подставе":

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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- Чтобы Шубенков принимал допинг - да это абсолютный бред! Зачем ему это?! Я полностью на стороне Сережи и его тренера. До недавнего времени было 3800 запрещенных препаратов, сейчас уже больше четырех тысяч. Представьте себе: даже "Компливит" попал в этот список! Информацию раздули непорядочные люди.

Свою солидарность с земляком выразил в беседе с "РГ" Сергей Каменский, двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в стрельбе из винтовки из трех положений. Стрелок из Бийска был на сборах национальной команды, сейчас находится в Москве:

- Не верю, что Сергей способен принимать допинг. Надо обойтись без лишних нервов

По нашей информации, Сергей Шубенков уверен в своей невиновности. В этом же уверены и многие его земляки. Логика тех, с кем пообщался корреспондент "РГ", следующая: принимать специально такой "древний" препарат как фуросемид - бессмысленно. К тому же Шубенков традиционно пропускает зимний соревновательный сезон.

P.S.

В пятницу, 29 января, в Барнаул с рабочим визитом прилетает министр спорта Олег Матыцин. В некоторых СМИ появилась информация, что министр срочно летит решать "вопрос по Шубенкову". Но это не так - о поездке Олега Васильевича было известно давно. Главная цель поездки - инспекция Барнаульского гребного канала. На нем в третьей декаде мая должен пройти второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

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