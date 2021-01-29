В организме человека найден естественный барьер от COVID-19

Ученые из Университета Сан-Паулу (Бразилия) доказали, что гормон мелатонин защищает организм от вируса COVID-19.

Как пишет журнал Melatonin Research, к такому выводу ученые пришли после обширного исследования образцов тканей здоровых людей и тех, кто подвержен заражению.

У здоровых оказался высокий индекс мелатонина. Выяснилось, что гормон, вырабатываемый в легких, блокирует пути входа вируса в легкие, выполняя функцию защитного барьера.

Как считает соавтор исследования профессор Регина Пекельманн, это раскрывает загадку, почему одни люди не заболевают COVID-19, а другие переносят его легко даже при положительном результате теста ПЦР.

Потенциальная ценность этого открытия в том, что в дальнейшем индекс мелатонина может служить новым подходом для прогнозирования эволюции здоровых носителей SARS-CoV-2. Кроме того, это способно расширить базу препаратов, применяемых при лечении коронавируса.