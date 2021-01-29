В организме человека найден естественный барьер от COVID-19

Новости

Минпросвещения не планирует сдвигать начало учебного года 14:50
Видео: Работники крупной уральской компании станцевали в поддержку президента РФ 14:50
В Ленобласти жителям предложили складировать мусор в индивидуальных баках 14:44
Партия пенсионеров пойдет на выборы в заксобрания 32 регионов РФ 14:39
Путин заявил о непростой ситуации с безопасностью на Дальнем Востоке 14:37
В Подмосковье отметили 195-летие со дня рождения Салтыкова-Щедрина 14:20
На ТТК построят новый съезд в "Москву-Сити" 14:15
Видео: сын Джеймса Гандольфини в роли молодого Тони Сопрано 14:10
Песков заявил об отсутствии на повестке вопроса о вхождении Донбасса в РФ 14:05
С 15 марта "Стриж" из Москвы в Петербург будет уходить с Киевского вокзала 14:04
Песков: Путин был поклонником гражданской позиции Ланового 13:49
Умерла лауреатка "Оскара", актриса Сисели Тайсон 13:46
Щекутьев избран генеральным секретарем Федерации бокса России 13:45
Победитель "Евровидения" Александр Рыбак исполнил песню "Короля и Шута" 13:37
В московском метро появятся сине-белые поезда 13:19
Стали известны дата и место похорон Василия Ланового 13:14
Оперштаб: Еще 6180 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 13:13
Путин 29 января проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ 13:05
В Сербию прибыла партия вакцины "Спутник V" 13:03
В 10% российских компаний ввели дресс-код для удаленных сотрудников 13:02
Зюганов назвал Ланового одним из самых ярких и талантливых граждан 13:00
Названа дата прощания с Василием Лановым 13:00
В Тюмени сотрудник ГИБДД спас мужчину от удушья с помощью гаечного ключа 12:59
Мишустин назвал Ланового человеком большого сердца и души 12:58
Четверо погибли при пожаре в клинике для больных COVID в Румынии 12:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Главные роли Василия Ланового
Главные роли Василия Ланового
29.01.2021 14:04
Рубрика: Общество

В организме человека найден естественный барьер от COVID-19

Текст: Ольга Орлова

Ученые из Университета Сан-Паулу (Бразилия) доказали, что гормон мелатонин защищает организм от вируса COVID-19.

Фото: iStock
Заразившиеся "британским" штаммом коронавируса реже теряют обоняние

Как пишет журнал Melatonin Research, к такому выводу ученые пришли после обширного исследования образцов тканей здоровых людей и тех, кто подвержен заражению.

У здоровых оказался высокий индекс мелатонина. Выяснилось, что гормон, вырабатываемый в легких, блокирует пути входа вируса в легкие, выполняя функцию защитного барьера.

Как считает соавтор исследования профессор Регина Пекельманн, это раскрывает загадку, почему одни люди не заболевают COVID-19, а другие переносят его легко даже при положительном результате теста ПЦР.

Потенциальная ценность этого открытия в том, что в дальнейшем индекс мелатонина может служить новым подходом для прогнозирования эволюции здоровых носителей SARS-CoV-2. Кроме того, это способно расширить базу препаратов, применяемых при лечении коронавируса.

Наука Общество Наука Филиалы РГ Юг России Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Умер Василий Лановой
Прокуратура предостерегла 5 интернет-компаний от призывов к участию в незаконных акциях
Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром
Ученые выяснили причину невосприимчивости людей к коронавирусу
В Роспотребнадзоре считают возможным отказаться от масок в 2021 году
Помогать тяжелобольным детям с этого года будут по новым правилам
В Роскачестве рассказали, почему вода из кулеров может быть опасна