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29 января 2021 г.

Указ главы Чеченской Республики от 25 января 2021 года № 5 "О внесении изменений в указ Главы Чеченской Республики от 27 марта 2020 года № 66"

В соответствии со статьей 69 Конституции Чеченской Республики, с учетом обращения руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике постановляю:

1. Абзацы третий и четвертый пункта 3 указа Главы Чеченской Республики от 27 марта 2020 года № 66 "О неотложных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Чеченской Республики" (в редакции указов Главы Чеченской Республики от 7 декабря 2020 года № 227, от 24 декабря 2020 года № 234) признать утратившими силу.

2. Установить, что:

при возобновлении деятельности кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат, детских развлекательных центров, дельфинариев (аквапарков) и концертных залов заполняемость залов не должна превышать 50 % от общего количества мест (вместимости залов);

при возобновлении деятельности бань (саун), бассейнов прием и обслуживание посетителей осуществляется по предварительной записи либо с применением иных форм и способов организации работы, позволяющих минимизировать контакты посетителей, а также обеспечить необходимую дезинфекцию помещений.

3. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в указанных в пункте 2 настоящего указа сферах, при возобновлении работы обеспечить:

соблюдение норм социального дистанцирования;

контроль температуры тела персонала и посетителей при входе в помещение (здание);

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике по организации работы в соответствующих сферах деятельности.

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Р.А.Кадыров



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