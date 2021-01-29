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29.01.2021 16:03
Рубрика: Общество

Чернышенко: Число бюджетных мест для ИТ-студентов вырастет до 80 тысяч

Текст: Ирина Алпатова

В учебном году 2020-2021 количество бюджетных мест по IT-специальностям увеличится до 80 тысяч, что на 25% больше, чем годом ранее. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с региональными руководителями цифровой трансформации.

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"Наша амбициозная цель - ежегодно наращивать бюджетные места в вузах страны, а к 2024 году этот показатель увеличить в 2,5 раза. Будем активно повышать цифровое образование специалистов других отраслей", - сообщил вице-премьер.

Он отметил положительную динамику по увеличению бюджетных мест по ИТ-специальностям, которых в новом учебном году (2021-2022гг.) возрастет до 80 тыс., что более чем на 25% превышает показатель предыдущего учебного года.

Он добавил, что необходимо также повышать уровень профессиональных компетенций самих преподавателей. Университет Иннополис занимается разработкой отраслевых образовательных программ совместно с бизнесом. В ближайшие 4 года будет организовано обучение для 80 тыс. преподавателей. Это позволит предоставлять хорошее бесплатное образование в регионах.

Общество Образование Правительство Вице-премьеры

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