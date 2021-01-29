Указ главы Республики Дагестан от 28 января 2021 года № 12 "О внесении изменения в пункт 2 Указа Главы Республики Дагестан от 23 октября 2020 г. № 96 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан"

1. Внести в пункт 2 Указа Главы Республики Дагестан от 23 октября 2020 г. № 96 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан" (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2020, 23 октября, № 050046130; 30 октября, № 05004006169; 19 ноября, № 05004006265; 3 декабря, № 05004006325; 17 декабря, № 05004006396; 30 декабря, № 05004006636; 2021, 15 января, № 05004006657) изменение, заменив слова "с 15 января 2021 года по 28 января 2021 года" словами "с 29 января 2021 года по 11 февраля 2021 года".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан С.Меликов







