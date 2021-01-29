Гиперзвуковые ракеты "Циркон" начнут серийно поставляться с 2022 года

С 2022 года в войска начнут серийно поставляться новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон", сообщил в ходе Единого дня военной приемки заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Он подчеркнул, что Минобороны уделяет особое внимание развитию и поставке в эксплуатацию боевого высокоточного и гиперзвукового оружия. В частности, с фрегата "Адмирал Горшков" в рамках летно-конструкторских испытаний проведены пуски первых в мире гиперзвуковых крылатых ракет морского базирования "Циркон". Во время испытаний достигнута скорость свыше 8 махов (около 9 тыс км/ч).

По словам Криворучко, положительные результаты позволяют приступить к следующему этапу отработки этих испытаний. Будут проводиться пуски с подводных носителей. Завершатся государственные испытания "Цирконов" в 2021 году, их серийные поставки начнутся в 2022 году.

Криворучко также рассказал, что в 2020 году новейший стратегический ракетный комплекс "Авангард" продолжил поступать в 13-ю ракетную дивизию Ракетных войск стратегического назначения. "В декабре заступили на боевое дежурство еще две ракеты с гиперзвуковыми крылатыми блоками", - рассказал замминистра.

Он отметил, что одновременно с реализацией заданий гособоронзаказа предприятия совместно с органами военного управления систематически ведут работу, в ходе которой разрабатываются и апробируются новые и модернизированные образцы вооружений и военной техники.

Криворучко рассказал, что научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" уже поставила первую партию боевых машин поддержки танков "Терминатор". Эти машины изготовлены на шасси танка Т-90А. Кроме того, завод "Тула" завершил опытно-конструкторскую работу "Богомаз". В ее рамках создана перспективная машина радиационной, химической и биологической разведки РХМ-9 с совершенно новой приборной базой.