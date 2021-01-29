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29.01.2021 13:40

ГК "Галс": архитектурно-градостроительное решение объекта "Академия спорта "Динамо" согласовано

Группа компаний "Галс" (владелец бренда "Галс-Девелопмент") получила свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства - Академии спорта "Динамо". Свидетельство выдано Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы.
Фото: Предоставлено пресс-службой ГК "Галс" Фото: Предоставлено пресс-службой ГК "Галс"
Фото: Предоставлено пресс-службой ГК "Галс"

Многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс площадью свыше 30 тыс. кв. м будет реализован на участке более 4 га по адресу Ленинградский проспект, вл. 36 в рамках комплексной реконструкции территории Центрального стадиона "Динамо".

В июле 2020 года ГК "Галс" подписала договор с "Управляющей компанией "Динамо" на проектирование и полное сопровождение проекта Академия спорта "Динамо". Для разработки проектной документации была привлечена организация ООО "Магнум".

"Мы успешно продвигаемся по пути реализации нашего второго спортивного объекта и надеемся, что Академия спорта "Динамо" станет новой доминантой района, местом притяжения жителей и гостей Москвы. В ближайшее время мы планируем выйти на строительную площадку и приступить к возведению объекта", - отметил Иван Зуев, руководитель бизнес-направления "Девелопмент" ГК "Галс".

В Академии спорта "Динамо" на двух этажах разместятся зоны для командных видов спорта (баскетбол, гандбол, волейбол, мини-футбол) с трибунами, рассчитанными на 1000 человек, и помещениями для проведения профессиональных соревнований; гимнастический зал и зал хореографии с трибунами, рассчитанными на 400 зрителей, а также зона ледовых видов спорта с трибунами, рассчитанными на 500 человек, и зона единоборств с ковром для борьбы, татами и рингом. Каждая из зон будет располагать своими блоками раздевальных комнат.

Помимо спортивных зон, в многофункциональном комплексе планируются административные помещения, магазин с сувенирной продукцией, кафе, эксплуатируемая кровля и амфитеатр с видом на Петровский парк. Подземный паркинг рассчитан на 111 машиномест, также, предусмотрены парковочные места для автобусов. Запланированы работы по благоустройству прилегающей территории.

Академия спорта "Динамо" - второй проект, в котором "Галс" выступает в качестве fee-девелопера. В конце 2019 года Группой компаний введен в эксплуатацию МФК "Матч Поинт" на Кутузовском проспекте. Особенностью проекта стала шестиэтажная спортивная волейбольная арена, рассчитанная на 3500 зрителей. Арена соответствует всем требованиям Международной федерации волейбола FIVB и стала тренировочной базой для спортивного общества "Динамо".

Подробная информация о проекте доступна на сайте: https://hals-development.ru

Материалы предоставлены ООО "Галс Управление активами"

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