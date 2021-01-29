Разработан инновационный мозговой имплант с дистанционной подзарядкой

Группа исследователей Корейского института передовых технологий (Республика Корея, KAIST) разработала миниатюрный мягкий мозговой имплант. Его можно заряжать с помощью смартфона. Об этом сообщает news.kaist.ac.kr.

У существующих имплантатов мозга есть существенный минус - когда у них разряжается батарея, то приходится проводить операцию чтобы ее заменить. Новый имплант заряжается дистанционно. Удаленная зарядка стала возможной благодаря спиральной антенне и чипу Bluetooth.

Устройство из биосовместимых полимеров может управлять целевыми нейронами в глубоких слоях мозга с помощью света. Имплант успешно протестирован на крысах в эксперименте по подавлению действия кокаина.

Ведущий автор исследования Чунг Ён Ким отмечает, что устройство можно использовать в любом месте и в любое время для исследований мозга и терапевтического вмешательства.