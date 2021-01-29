Из-за непогоды в Японии отменили десятки авиарейсов

Снегопад и штормовой ветер на севере Японии стали причиной отмены почти ста авиарейсов, передает телеканал NHK.

Два крупнейших в Японии авиаперевозчика отменили 80 рейсов со взлетом и посадкой на самом северном острове Хоккайдо и в северных районах острова Хонсю. С учетом рейсов авиакомпаний эконом-класса отменено 98 маршрутов, пишет РИА Новости.

Порывы ветра в северных районах Японии этим утром достигали 31 метра в секунду. По прогнозу на субботу, 30 января, сила ветра составит до 20 метров в секунду, при порывах до 30-40 на Хоккайдо и на северо-западе страны. Также здесь ожидается выпадение до 60-70 сантиметров снега за сутки.