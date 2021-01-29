Указ главы Карачаево-Черкесской Республики от 29 января 2021 года № 15 "О внесении изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Главы Карачаево-Черкесской Республики от 27.03.2020 № 68, от 28.03.2020 № 69, от 28.03.2020 № 70, от 30.03.2020 № 71, от 04.04.2020 № 77, от 08.04.2020 № 82, от 29.04.2020 № 96, от 06.05.2020 № 105, от 11.05.2020 № 106, от 18.05.2020 № 109, от 25.05.2020 № 115, от 01.06.2020 № 126, от 08.06.2020 № 138, от 15.06.2020 № 141, от 22.06.2020 № 145, от 03.07.2020 № 156, от 06.07.2020 №159, от 15.07.2020 № 167, от 17.07.2020 № 172, от 27.07.2020 № 185, от 10.08.2020 № 192, от 13.08.2020 № 202, от 24.08.2020 № 206, от 07.09.2020 № 224, от 21.09.2020 № 243, от 05.10.2020 № 249, от 16.10.2020 № 254, от 29.10.2020 № 266, от 30.10.2020 № 269, от 15.11.2020 № 281, от 25.11.2020 № 291, от 07.12.2020 № 294, от 24.12.2020 № 303, от 10.01.2021 № 1, от 22.01.2021 № 7) следующие изменения:

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики, организовать перевод не менее 30 % работников на удаленный (дистанционный) режим работы с сохранением заработной платы.".

1.2. Подпункт 7.2 пункта 7 признать утратившим силу.

1.3. Подпункт 7.9 пункта 7 изложить в следующей редакции:

"7.9. Перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 9 настоящего Указа, на удаленный (дистанционный) режим работы с сохранением заработной платы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

Обеспечить принятие решений об установлении численности и состава работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) из числа лиц, указанных в пункте 9 настоящего Указа:

подлежащих переводу на удаленный (дистанционный) режим работы;

не подлежащих переводу на удаленный (дистанционный) режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей.".

1.4. Пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Установить, что при условии одновременного присутствия не более 50 процентов от общей вместимости места проведения мероприятия допускается посещение гражданами:

культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов);

досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

рекламных мероприятий;

детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

театров, кинотеатров, концертных залов;

массовых физкультурных, спортивных мероприятий.".

1.5. Подпункт 21.2 пункта 21 изложить в следующей редакции:

"21.2. Рекомендовать организовать перевод не менее 30 % работников на удаленный (дистанционный) режим работы с сохранением заработной платы.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б.Темрезов







