Указ главы Республики Коми от 29 января 2021 года № 11 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Новости

В Подмосковье мужчина поджег жену 01:30
Кудряшов извинился перед Подольски, ранее назвав его лентяем 01:07
Власти Самарской области окажут помощь семьям погибших в смертельном ДТП 00:48
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме 00:45
В МВД назвали причину ДТП с 12 погибшими в Самарской области 00:31
Число погибших в ДТП в Самарской области возросло до одиннадцати 29.01.2021
Канадцев лишили доступа к курортным странам 29.01.2021
В самарском минздраве рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП 29.01.2021
Спикер Палаты депутатов Италии получил спецмандат на формирование правительства 29.01.2021
Собянин назвал сроки работы резервных госпиталей для больных COVID-19 29.01.2021
Для части лекарств сохранен упрощенный режим маркировки 29.01.2021
ВОЗ обеспокоена запретом ЕС на экспорт вакцин от коронавируса 29.01.2021
Посольство РФ жестко отреагировало на заявление США о коррупции в Болгарии 29.01.2021
Нападающий ЦСКА Гайч перешел в "Беневенто" 29.01.2021
СК возбудил дело по факту ДТП с десятью погибшими в Самарской области 29.01.2021
Замглавы МИД РФ провел консультации со своими греческими коллегами в Афинах 29.01.2021
Для эвакуации пострадавших в ДТП под Самарой привлекли авиацию 29.01.2021
Число погибших в ДТП с автобусом под Самарой увеличилось до десяти 29.01.2021
Медведев допустил угрозу блокировки его страниц в зарубежных соцсетях 29.01.2021
В Самарской области шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом 29.01.2021
В метро Москвы машинист применил экстренный тормоз для спасения человека 29.01.2021
Парламент Португалии одобрил законопроект о проведении эвтаназии в стране 29.01.2021
В Петербурге ослабили ограничения для кафе, кинотеатров и ТЦ 29.01.2021
Лыжница Непряева сломала руку после падения на этапе Кубка мира 29.01.2021
На Дону нашли родных погибшего на Эльбрусе красноармейца 29.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
30 января 2021 г.

Указ главы Республики Коми от 29 января 2021 года № 11 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 30 января 2021 г.
Опубликован 30 января 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменение согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.Уйба


Приложение к Указу Главы Республики Коми от 29 января 2021 г. № 11


Изменение, вносимое в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

пункт 19.152 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"Разрешить с 1 февраля 2021 г. при условии выполнения Методических рекомендаций по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 г., проведение официальных физкультурных мероприятий на открытом воздухе.".



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией