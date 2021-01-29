Указ главы Республики Коми от 29 января 2021 года № 11 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменение согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.Уйба





Приложение к Указу Главы Республики Коми от 29 января 2021 г. № 11





Изменение, вносимое в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

пункт 19.152 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"Разрешить с 1 февраля 2021 г. при условии выполнения Методических рекомендаций по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 г., проведение официальных физкультурных мероприятий на открытом воздухе.".







