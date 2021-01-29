Постановление губернатора Костромской области от 28 января 2021 года № 12 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 43"

Новости

Шесть вертолетов закупят для тушения лесных пожаров 18:01
В Коми наградили полицейского, который вывел жителей из горящего дома 18:01
Вильфанд предсказал сильный снегопад в Москве 18:00
Украина внесла пятерых российских артистов в "черный список" 17:51
СК Беларуси подтвердил задержание Тимы Белорусских с наркотиками 17:50
В Саратове возбудили дело о нарушении санитарных норм на незаконной акции 17:15
Более 6,6 тыс единиц вооружения и военной техники поступило в армию в 2020 году 17:10
ЦБ: Долги россиян по ипотеке впервые превысили 9 трлн рублей 17:05
МВД просит домашнего ареста для фигурантов дела о нарушении санитарных норм на незаконной акции 16:47
Елена Малышева назвала главную опасность коронавируса 16:40
Из России в Финляндию вылетел первый регулярный борт с начала пандемии 16:33
Мишустин поддержал идею развития инфраструктуры для агротуризма 16:12
Чернышенко: Число бюджетных мест для ИТ-студентов вырастет до 80 тысяч 16:03
Аронофски и Джаред Лето поработают над хоррором от автора "Звонка" 16:03
Посольство разъяснило порядок въезда россиян в Сингапур в условиях COVID-19 15:41
В Петербурге уменьшат число коек для больных с COVID-19 15:34
В Google назвали ошибкой ограничение на распространение гимна РФ в YouTube 15:27
Шойгу: Лановой олицетворял своим творчеством лучшие черты офицерства 15:14
Столичных школьников пригласили на профессиональные стажировки 15:11
Обвиненный в каннибализме Арми Хаммер лишился еще одной роли 15:04
В Казани подготовят специалистов по выращиванию искусственного мяса 14:57
Минпросвещения не планирует сдвигать начало учебного года 14:50
Видео: Работники крупной уральской компании станцевали в поддержку президента РФ 14:50
В Ленобласти жителям предложили складировать мусор в индивидуальных баках 14:44
Партия пенсионеров пойдет на выборы в заксобрания 32 регионов РФ 14:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
29 января 2021 г.

Постановление губернатора Костромской области от 28 января 2021 года № 12 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 43"

В целях принятия мер по снижению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 28 января 2021 года № 1, введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 43 "Об особом порядке передвижения лиц в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 62, от 29.04.2020 № 75, от 21.05.2020 № 89, от 29.05.2020 № 92, от 08.06.2020 № 103, от 11.06.2020 № 106, от 19.06.2020 № 112, от 10.07.2020 № 129, от 24.07.2020 № 146, от 09.09.2020 № 182, от 21.10.2020 № 214, от 05.11.2020 № 228, от 15.11.2020 № 241, от 18.11.2020 № 244, от 01.12.2020 № 260, от 17.12.2020 № 290, от 29.12.2020 № 313, от 14.01.2021 № 2) следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 2.8 следующего содержания:

"2.8) с 29 января по 11 февраля 2021 года (включительно) граждан в возрасте 65 лет и старше, находящихся на территории городского округа город Кострома и Костромского муниципального района, городского округа город Буй и Буйского муниципального района, города Мантурово, городского округа - город Галич и Галичского муниципального района, городского округа город Шарья и Шарьинского муниципального района, Красносельского муниципального района, муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, не покидать места проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым-пятым подпункта 2.1 настоящего пункта;";

2) в абзаце первом пункта 5.3 цифры "2.7" заменить цифрами "2.7, 2.8".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией