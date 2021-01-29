В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г., методическими, рекомендациями МР 3.1/2.1.0202-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 июля 2020 г., методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0198-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 июня 2020 г., постановлением главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 25 марта 2020 г. № 6 "О введении ограничительных мероприятий в организациях и на объектах", предложением главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 28 января 2021 г. № 23-00-08/5-1194-2021, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Продлить с 29 января 2021 г. до 0 часов 00 минут 12 февраля 2021 г. режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, введенный на территории Краснодарского края постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

2. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "до 0 часов 00 минут 29 января 2021 г." заменить словами "до 0 часов 00 минут 12 февраля 2021 г.";

2) в пункте 2:

в подпункте 1:

абзац "проведение на территории Краснодарского края деловых мероприятий с числом участников свыше 100 человек, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных, социально ориентированных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением: музеев при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; дельфинариев при условии заполнения зрительских мест (трибун) не более 10 % от проектной мощности и соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5 - 2 метров) при рассадке зрителей; зоопарков, океанариумов; библиотек (без допуска посетителей в читальные залы) при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; аквапарков и аттракционов на открытом воздухе; плавательных бассейнов; кинотеатров (кинозалов), театров, концертных залов при условии загрузки зала не более 15 % от его вместимости и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; оказания экскурсионных услуг на объектах туристского показа, расположенных на открытом воздухе; деятельности клубных формирований в учреждениях клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества; проведения 1 сентября торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний, в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, организованных по классам (группам) или параллелям (курсам) на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания родителями (законными представителями); иных мероприятий на открытом воздухе при условии предварительного согласования их проведения Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации (его заместителями) и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;" изложить в следующей редакции:

"проведение на территории Краснодарского края деловых мероприятий с числом участников свыше 100 человек, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, просветительских, рекламных, социально ориентированных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением: музеев при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; дельфинариев при условии заполнения зрительских мест (трибун) не более 30 % от проектной мощности и соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5-2 метров) при рассадке зрителей; зоопарков, океанариумов; библиотек (без допуска посетителей в читальные залы) при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; аквапарков и аттракционов на открытом воздухе; плавательных бассейнов; кинотеатров (кинозалов), театров, концертных залов, зрительных залов в учреждениях клубного типа при условии загрузки зала не более 30 % от его вместимости и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; оказания экскурсионных услуг на объектах туристского показа, расположенных на открытом воздухе;

деятельности клубных формирований в учреждениях клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества; проведения с 1 февраля 2021 г. конгрессно-выставочных мероприятий (без оказания услуг общественного питания) при условии соблюдения требований к предельному числу лиц, которые могут одновременно принимать участие в мероприятии, определяемому из расчета один человек (включая организаторов и (или) работников) на 4 кв. метра площади места проведения мероприятия и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; иных мероприятий на открытом воздухе при условии предварительного согласования их проведения Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации (его заместителями) и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;"

абзац "деятельность торгово-развлекательных комплексов, торгово-развлекательных центров, многофункциональных торгово-развлекательных комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, за исключением: объектов розничной торговли, расположенных в таких торговых центрах и комплексах; оказания услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в таких торговых центрах и комплексах, при наличии отдельного зала обслуживания посетителей и отдельного (уличного) входа в такой объект; деятельности кинотеатров (кинозалов) при условии загрузки зала не более 15 % от его вместимости и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;" изложить в следующей редакции:

"деятельность торгово-развлекательных комплексов, торгово-развлекательных центров, многофункциональных торгово-развлекательных комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, за исключением: объектов розничной торговли, расположенных в таких торговых центрах и комплексах; оказания услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в таких торговых центрах и комплексах, при наличии отдельного зала обслуживания посетителей и отдельного (уличного) входа в такой объект; деятельности кинотеатров (кинозалов) при условии загрузки зала не более 30 % от его вместимости и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;";

в подпункте 3:

в абзаце первом слова "(Конофьев Д.С.)" заменить словами "(Горбенко А.И.)";

абзац четвертый исключить;

в абзаце третьем подпункта 5 слова "рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека" заменить словами "законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

3) пункт 21 исключить;

4) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3. Обязать проживающих (находящихся) на территории Краснодарского края лиц старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь - лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом, соблюдать во время действия режима "Повышенная готовность" (в том числе в период с 21 июля 2020 г. до 0 часов 00 минут 3 августа 2020 г., с 3 августа 2020 г. до 0 часов 00 минут 17 августа 2020 г., с 17 августа 2020 г. до 0 часов 00 минут 21 августа 2020 г., с 21 августа 2020 г. до 0 часов 00 минут 3 сентября 2020 г., с 3 сентября 2020 г. до 0 часов 00 минут 11 сентября 2020 г., с 11 сентября 2020 г. до 0 часов 00 минут 18 сентября 2020 г., с 18 сентября 2020 г. до 0 часов 00 минут 2 октября 2020 г., со 2 октября 2020 г. до 0 часов 00 минут 16 октября 2020 г., с 16 октября 2020 г. до 0 часов 00 минут 23 октября 2020 г., с 23 октября 2020 г. до 0 часов 00 минут 31 октября 2020 г., с 31 октября 2020 г. до 0 часов 00 минут 7 ноября 2020 г., с 7 ноября 2020 г, до 0 часов 00 минут 15 ноября 2020 г., с 15 ноября 2020 г. до 0 часов 00 минут 23 ноября 2020 г., с 23 ноября 2020 г. до 0 часов 00 минут 1 декабря 2020 г., с 1 декабря 2020 г. до 0 часов 00 минут 15 декабря 2020 г., с 15 декабря 2020 г. до 0 часов 00 минут 23 декабря 2020 г., с 23 декабря 2020 г. до 0 часов 00 минут 31 декабря 2020 г., с 31 декабря 2020 г. до 0 часов 00 минут 13 января 2021 г., с 13 января 2021 г. до 0 часов 00 минут 21 января 2021 г., с 21 января 2021 г. до 0 часов 00 минут 29 января 2021 г., с 29 января 2021 г. до 0 часов 00 минут 12 февраля 2021 года) режим самоизоляции, за исключением случаев, связанных с передвижением в границах одного муниципального образования (муниципального района, городского округа) с целью:";

5) в пункте 11 слова "(Пригода В.В.)" заменить словами "(Жукова Г. А.)".

3. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексеенко А.А.

5. Постановление вступает в силу с 0 часов 00 минут 29 января 2021 г.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







