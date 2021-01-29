Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29 января 2021 года № 15-рг "О продлении срока ограничительных мероприятий, снятии отдельных ограничений и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса"

1. Продлить по 28.02.2021 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг, от 13.08.2020 № 130-рг, от 17.08.2020 № 133-рг, от 08.09.2020 № 143-рг, от 13.10.2020 № 159-рг).

2. Возобновить оказание услуг организациями общественного питания и организацию и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 03 часов 00 минут до 06 часов 00 минут, а также деятельность ночных клубов (дискотек).

3. Разрешить деятельность театров с привлечением зрителей в объеме 100-процентной заполняемости зрительного зала с соблюдением требований, предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 08.10.2020 № 157-рг "О снятии отдельных ограничений".

4. Руководителям организаций или их подразделений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, психоневрологических интернатов, домов престарелых и инвалидов последовательно обеспечить переход до 08.02.2021 в обычный режим работы подчиненных работников, отменив их перевод на работу с непрерывной продолжительностью режима изоляции 14 дней, с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу, в том числе:

организация круглосуточного медицинского наблюдения за состоянием здоровья проживающих в организации с проведением ежедневной термометрии (не менее 2 раз в сутки) и опроса о состоянии здоровья, а также организация оказания своевременной медицинской помощи;

исключение доступа в организацию лиц, не связанных с ее деятельностью, за исключением служб, обеспечивающих функционирование организации, представителей негосударственных организаций, работников экстренных служб, а также представителей органов исполнительной власти;

организация и контроль температуры тела работников и лиц, посещающих организацию, при входе в организацию с применением приборов для измерения температуры тела бесконтактным способом;

обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками инфекционного заболевания;

обеспечение наличия при входе в организацию кожных антисептиков для обработки рук (с содержанием этилового спирта не менее 70 процентов по массе, изопропилового спирта - не менее 60 процентов);

обеспечение наличия в умывальниках для мытья рук (как предусмотренных для персонала, так и установленных в местах общественного пользования) мыла и кожных антисептиков для обработки рук с содержанием этилового спирта не менее 70 процентов по массе, изопропилового спирта - не менее 60 процентов;

обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всей рабочей смены, после каждого посещения туалета;

проведение ежедневной качественной уборки и дезинфекции помещений с применением зарегистрированных в установленном порядке и допущенных к применению в Российской Федерации дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по применению в режимах, эффективных при вирусных инфекциях, в середине рабочей смены и по ее окончании. При проведении дезинфекции особое внимание уделять обработке дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев и кресел), мест общего пользования (комнат отдыха, санитарных узлов и т.п.);

обеспечение регулярного (каждые 2 часа) проветривания помещений и регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха в соответствии с режимом работы организации;

обеспечение работников организации масками (с заменой каждые 2 часа) или респираторами (с заменой в соответствии с инструкцией);

запрет нахождения работников организации и лиц, посещающих организацию, без средств защиты органов дыхания;

обеспечение учета выдачи масок или респираторов путем ведения соответствующих журналов.

5. Установить, что распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 08.10.2020 № 157-рг "О снятии отдельных ограничений" действует в части, не противоречащей настоящему распоряжению.

6. Внести в пункт 3 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг, от 13.08.2020 № 130-рг, от 17.08.2020 № 133-рг, от 08.09.2020 № 143-рг, от 13.10.2020 № 159-рг) изменение, исключив подпункт 3.1.

7. Внести в абзац третий пункта 8 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 22.06.2020 № 94-рг "О проведении мероприятий в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, снятии отдельных ограничений, связанных с введением режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" (в редакции распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 23.06.2020 № 96-рг) изменение, исключив слова ", поминок и т.д.".

8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







