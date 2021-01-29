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29.01.2021 18:49
Рубрика: Спорт

Лыжница Непряева сломала руку после падения на этапе Кубка мира

Текст: Максим Домчев

Российская лыжница Наталья Непряева сломала руку во время индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Фалуне.

Фото: Tom Weller/DeFodi Images via Getty Images
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25-летняя спортсменка упала на последнем спуске гонки на 10 км с индивидуальным стартом.

"Мне врач сказал, что у Непряевой перелом. Ждали врача, чтобы понять, нужна операция или нет. Больше пока ничего сказать не могу", - сказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе "Чемпионату".

Позже она сообщила, что у спортсменки перелом двух костей кисти и требуется операция, которая будет проведена 31 января. Есть вероятность, что Непряева может пропустить февральский чемпионат мира.

Первое место в гонке заняла американка Джессика Диггинс. Второй результат показала Терезе Йохауг из Норвегии, отставшая от нее на 2,1 секунды. Третьей стала шведка Эбба Андерссон.

Лучшей представительницей России стала Юлия Ступак, занявшая 12-е место.

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