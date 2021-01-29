Постановление правительства Магаданской области от 28 января 2021 года № 25-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области"

Правительство Магаданской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области" следующие изменения:

- в пункте 4 слова "до 29 января 2021 г." заменить словами "до 28 февраля 2021 г.";

- в пункте 9 Мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие настоящего подпункта не распространяется на случаи организации и проведения на территории Магаданской области среди всех возрастных групп официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Магаданской области, муниципальных образований Магаданской области, осуществляемых при подтверждении организатору готовности проведения мероприятия департаментом физической культуры и спорта Магаданской области на основании распоряжения губернатора Магаданской области, согласовании численности зрителей (заполняемости трибун) на мероприятии с Управлением Роспотребнадзора по Магаданской области и соблюдении Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Минспортом России, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 июля 2020 года";

подпункт 11 признать утратившим силу;

- в пункте 1 "Общие требования" раздела I "Мероприятия до периода нахождения на объекте производства работ вахтовым методом" Рекомендаций по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 1.5 изложить в следующей редакции:

"1.5. За двое суток до отправки на вахту проводится лабораторное обследование работников на COVID-19 методом ПЦР на рибонуклеиновую кислоту (РНК) SARS-CoV-2 и методом иммуноферментного анализа (ИФА) при наличии антител иммуноглобулина М (IgM) и иммуноглобулина G (IgG).";

дополнить подпунктом 1.7 следующего содержания:

"1.7. Работодатель вправе не устанавливать либо сократить срок нахождения в местах временного пребывания работникам, переболевшим COVID-19 либо вакцинированным от COVID-19, при наличии у них отрицательного результата исследования методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 и положительного результата на наличие IgG в защитных титрах (независимо от присутствия IgM), подтвержденных соответствующим медицинским заключением.

При наличии IgM, отсутствии IgG и отрицательного результата исследования методом ПЦР работники направляются на консультацию к врачу и подлежат 14-дневной обсервации с момента ее формирования (при отсутствии показаний для госпитализации).

На 8-10 сутки с начала обсервации проводится повторное лабораторное обследование работников методом ПЦР и на наличие IgM и IgG. При получении отрицательного результата исследований методом ПЦР и наличии IgG работники могут быть допущены к трудовой деятельности.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. губернатора Магаданской области Ю.А. Бодяев







