Постановление правительства Магаданской области от 28 января 2021 года № 25-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области"

Новости

Шесть вертолетов закупят для тушения лесных пожаров 18:01
В Коми наградили полицейского, который вывел жителей из горящего дома 18:01
Вильфанд предсказал сильный снегопад в Москве 18:00
Украина внесла пятерых российских артистов в "черный список" 17:51
СК Беларуси подтвердил задержание Тимы Белорусских с наркотиками 17:50
В Саратове возбудили дело о нарушении санитарных норм на незаконной акции 17:15
Более 6,6 тыс единиц вооружения и военной техники поступило в армию в 2020 году 17:10
ЦБ: Долги россиян по ипотеке впервые превысили 9 трлн рублей 17:05
МВД просит домашнего ареста для фигурантов дела о нарушении санитарных норм на незаконной акции 16:47
Елена Малышева назвала главную опасность коронавируса 16:40
Из России в Финляндию вылетел первый регулярный борт с начала пандемии 16:33
Мишустин поддержал идею развития инфраструктуры для агротуризма 16:12
Чернышенко: Число бюджетных мест для ИТ-студентов вырастет до 80 тысяч 16:03
Аронофски и Джаред Лето поработают над хоррором от автора "Звонка" 16:03
Посольство разъяснило порядок въезда россиян в Сингапур в условиях COVID-19 15:41
В Петербурге уменьшат число коек для больных с COVID-19 15:34
В Google назвали ошибкой ограничение на распространение гимна РФ в YouTube 15:27
Шойгу: Лановой олицетворял своим творчеством лучшие черты офицерства 15:14
Столичных школьников пригласили на профессиональные стажировки 15:11
Обвиненный в каннибализме Арми Хаммер лишился еще одной роли 15:04
В Казани подготовят специалистов по выращиванию искусственного мяса 14:57
Минпросвещения не планирует сдвигать начало учебного года 14:50
Видео: Работники крупной уральской компании станцевали в поддержку президента РФ 14:50
В Ленобласти жителям предложили складировать мусор в индивидуальных баках 14:44
Партия пенсионеров пойдет на выборы в заксобрания 32 регионов РФ 14:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
29 января 2021 г.

Постановление правительства Магаданской области от 28 января 2021 года № 25-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области"

Правительство Магаданской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области" следующие изменения:

- в пункте 4 слова "до 29 января 2021 г." заменить словами "до 28 февраля 2021 г.";

- в пункте 9 Мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие настоящего подпункта не распространяется на случаи организации и проведения на территории Магаданской области среди всех возрастных групп официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Магаданской области, муниципальных образований Магаданской области, осуществляемых при подтверждении организатору готовности проведения мероприятия департаментом физической культуры и спорта Магаданской области на основании распоряжения губернатора Магаданской области, согласовании численности зрителей (заполняемости трибун) на мероприятии с Управлением Роспотребнадзора по Магаданской области и соблюдении Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Минспортом России, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 июля 2020 года";

подпункт 11 признать утратившим силу;

- в пункте 1 "Общие требования" раздела I "Мероприятия до периода нахождения на объекте производства работ вахтовым методом" Рекомендаций по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 1.5 изложить в следующей редакции:

"1.5. За двое суток до отправки на вахту проводится лабораторное обследование работников на COVID-19 методом ПЦР на рибонуклеиновую кислоту (РНК) SARS-CoV-2 и методом иммуноферментного анализа (ИФА) при наличии антител иммуноглобулина М (IgM) и иммуноглобулина G (IgG).";

дополнить подпунктом 1.7 следующего содержания:

"1.7. Работодатель вправе не устанавливать либо сократить срок нахождения в местах временного пребывания работникам, переболевшим COVID-19 либо вакцинированным от COVID-19, при наличии у них отрицательного результата исследования методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 и положительного результата на наличие IgG в защитных титрах (независимо от присутствия IgM), подтвержденных соответствующим медицинским заключением.

При наличии IgM, отсутствии IgG и отрицательного результата исследования методом ПЦР работники направляются на консультацию к врачу и подлежат 14-дневной обсервации с момента ее формирования (при отсутствии показаний для госпитализации).

На 8-10 сутки с начала обсервации проводится повторное лабораторное обследование работников методом ПЦР и на наличие IgM и IgG. При получении отрицательного результата исследований методом ПЦР и наличии IgG работники могут быть допущены к трудовой деятельности.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. губернатора Магаданской области Ю.А. Бодяев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией