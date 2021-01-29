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29.01.2021 19:45
Рубрика: Власть

Медведев допустил угрозу блокировки его страниц в зарубежных соцсетях

Текст: Айсель Герейханова

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заверил, что угроза блокировки его соцсетей не влияет на их содержание. Об это он заявил в интервью российским СМИ, комментируя тему политики западных соцсетей в отношении ряда пользователей. Кроме того, Медведев отметил, что блокировка - палка о двух концах.

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"Вот в чем и проблема-то, если бы, например, блокировка или какие-то иные решения, маркировка о том, что это непроверенные данные, осуществлялись на основании закона, пусть даже он нам не нравится, но с этим не поспоришь - "вот у нас есть закон, мы обязаны это сделать", - пояснил он. Но зарубежные соцсети, по словам зампреда Совбеза, действуют на основании внутренних регламентов, корпоративных документов, пользовательских договоров.

"А вот это уже не очень справедливо с учетом того, что, скажем по-честному, капитализация всех этих компаний, о которых мы с вами говорим, измеряемая в сотнях миллиардов долларов, связана с количеством подписчиков, а они принимают решение за подписчиков, не посоветовавшись с ними", - считает Медведев. Отвечая на вопрос о том могут ли быть заблокированы его страницы в соцсетях, он ответил утвердительно.

"Конечно, могут заблокировать, никаких сомнений", - сказал Медведев.

При этом он отметил, что на содержание его сообщений в соцсетях такая угроза никак не влияет, более того, он признался, что таким образом "проверяет" эти соцсети.

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Зампред Совбеза также посетовал на маркировку его аккаунта в Twitter как государственного.

"Мой аккаунт, как и аккаунты ряда других людей, замаркирован сейчас как государственный. При том, что вообще-то я там не регистрировался как государственное лицо, и он даже не связан с моей прямой деятельностью. Но они так посчитали правильным сделать", - рассказал он.

По его словам, соцсети принимают подобные решения по маркировке аккаунтов к пользователям из "стран, с которыми не очень простые отношения".

Отметим, что у Дмитрия Медведева есть несколько аккаунтов в различных соцсетях, в том числе в Facebook и Twitter .

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