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29.01.2021 19:13
Рубрика: Власть

Медведев назвал тревожной тенденцию блокировок в соцсетях

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев счел "тревожной тенденцией" блокировку в соцсетях, как инструмент манипулирования, приведя пример блокировки в Twitter аккаунта экс-президента США Дональда Трампа.

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"В этой сфере, очевидно, наблюдаются очень сложные и тревожащие тенденции, на которые обращают внимание и наши коллеги в Европе, потому что им тоже не хочется, чтобы в какой-то момент их отрезали от социальных сетей по тем или иным политическим мотивам, чтобы ими манипулировали представители крупных корпораций", - цитирует ТАСС слова Медведева.

По мнению замглавы Совбеза, необходимо "договариваться о правилах, иначе рано или поздно это создаст серьезное напряжение".

Сам Медведев при этом допустил, что соцсети могут заблокировать и его личные аккаунты, но подчеркнул, что этот факт не влияет на его позицию.

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