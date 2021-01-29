Медведев назвал тревожной тенденцию блокировок в соцсетях

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев счел "тревожной тенденцией" блокировку в соцсетях, как инструмент манипулирования, приведя пример блокировки в Twitter аккаунта экс-президента США Дональда Трампа.

"В этой сфере, очевидно, наблюдаются очень сложные и тревожащие тенденции, на которые обращают внимание и наши коллеги в Европе, потому что им тоже не хочется, чтобы в какой-то момент их отрезали от социальных сетей по тем или иным политическим мотивам, чтобы ими манипулировали представители крупных корпораций", - цитирует ТАСС слова Медведева.

По мнению замглавы Совбеза, необходимо "договариваться о правилах, иначе рано или поздно это создаст серьезное напряжение".

Сам Медведев при этом допустил, что соцсети могут заблокировать и его личные аккаунты, но подчеркнул, что этот факт не влияет на его позицию.