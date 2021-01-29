Музыкант группы "Добраночь" Андрей Сапкевич умер от коронавируса в 47 лет

Певец и аккордеонист Андрей Сапкевич скончался в Санкт-Петербурге от COVID-19. Он выступал с разными проектами, считаясь одним из лучших аккордеонистов города. А многие поклонники в 90-е называли его главным соперником в этом амплуа для Сергея Шуракова из "Аквариума".

О смерти музыканта сообщили его коллеги из фолк-группы "Добраночь", написавшие на своей странице в социальной сети Facebook: "Умер Андрей Сапкевич. Мы работали вместе несколько лет. Он очень много сделал для группы и многому нас научил…"

Музыкант окончил Санкт-Петербургскую консерваторию, стал лауреатом международного музыкального конкурса, участвовал в различных телепрограммах. А в последние годы чаще выступал в Европе, чем на Родине. Давал концерты и сольно, и в составе российских групп в Люксембурге, Швейцарии, Австрии, Нидерландах, Италии, Швеции, Дании и других странах.

Он создал и свой собственный коллектив "Сапкевич Бэнд", а в свободное время занимался преподавательской работой. При этом был специалистом в самых разных жанрах: от классики до фолк-музыки и рока.

Прощание с Андреем Сапкевичем состоится в субботу, 30 января, на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.