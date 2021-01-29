Распоряжение правительства Новгородской области от 27 января 2021 года № 15-рг "О прожиточном минимуме за IV квартал 2020 года"

В соответствии со статьей 2 областного закона от 27.01.2012 № 13-ОЗ "О прожиточном минимуме в Новгородской области":

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Новгородской области за IV квартал 2020 года (руб.):

В расчете на душу населения - 11 352

Трудоспособное население - 12 346

Пенсионеры - 9 420

Дети - 11 189

2. Опубликовать распоряжение в газете "Новгородские ведомости".

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин







