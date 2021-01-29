Распоряжение губернатора Омской области от 29.01.2021 № 10-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

1. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) абзац первый подпункта 4.1 пункта 7 после слов "с 16 по 29 января 2021 года" Дополнить словами ", с 30 Января по 26 февраля 2021 года";

2) подпункт 1.1 Пункта 8 после слова "предпринимателям" дополнить словами "(за исключением указанных в пункте 7.1 настоящего распоряжения)";

3) абзац первый подпункта 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:

"1) деловых, зрелищных, публичных и иных Массовых мероприятий, за исключением спортивных.";

4) в пункте 10.1 слова "30 процентов" заменить словами "50 процентов";

5) пункт 10,2 исключить;

6) дополнить пунктом 10.4 следующего содержания:

"10.4. Допускается присутствие зрителей при условии использования ими средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повязки или иные изделия, их заменяющие) при проведении:

спортивных мероприятий на открытом воздухе;

- спортивных мероприятий в спортивных сооружениях при условии заполняемости зрительских мест не более 50 процентов от общей вместимости и соблюдения социального Дистанцирования;

- областного сельского зимнего спортивно-культурного праздника "Праздник Севера" в Знаменском муниципальном районе Омской области.";

7) подпункт 1 пункта 11 изложить в следующей редакций:

"1) приостановить деятельность ночных клубов (дискотек), иных развлекательных и досуговых заведений, за исключением кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров;";

8) в подпунктах 1, 4, 5 пункта 12 слова "по 31 января 2021 года" заменить словами "по 1 марта 2021 года";

9) пункт 14 дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания:

"2.3) в сфере предоставления услуг в детских игровых комнатах и детских развлекательных центрах обеспечить соблюдение требований, предусмотренных приложением № 3 к настоящему распоряжению;";

10) в таблице приложения № 3 "Перечень требований, установленных для отдельных сфер деятельности":

- в строке "Деятельность торговых центров (комплексов), гипермаркетов, супермаркетов, торгово-развлекательных центров (комплексов), а также торговых объектов, расположенных на их территории":

абзац второй изложить в следующей редакции:

"2. Отказ от организации деятельности развлекательных и досуговых заведений, за исключением кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров.";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"3. Возобновление с 1 февраля 2021 года деятельности объектов общественного питания, расположенных в торговых центрах (комплексах), гипермаркетах, супермаркетах, торгово-развлекательных центрах (комплексах) и не имеющих конструктивно-обособленного зала обслуживания посетителей, отдельного входа (далее - фуд-корт), с соблюдением Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека "МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19" и требований, указанных в строках "Деятельность по предоставлению услуг общественного питания, в том числе на летних верандах и террасах организаций общественного питания, на объектах общественного питания, расположенных в помещениях гостиниц, отелей и иных средств размещения", "Деятельность фуд-кортов" настоящей таблицы, с предварительным уведомлением не позднее чем за три дня до момента возобновления деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области.";

- в строке "Деятельность по предоставлению услуг общественного питания, в том числе на летних верандах и террасах организаций общественного питания, на объектах общественного питания, расположенных в помещениях гостиниц, отелей и иных средств размещения" абзацы седьмой, восьмой исключить;

- дополнить строками следующего содержания:

Деятельность фуд-кортов

1. Оборудование при входе в производственные помещения фуд-корта мест обработки рук персонала кожными антисептиками,

предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), а также установка диспенсеров с антисептиками для обработки рук посетителей около каждого оператора фуд-корта.

2. Выделение и обозначение цветовой маркировкой отдельных посадочных зон для каждого арендатора фуд-корта с обеспечением разрыва между зонами не менее 1,5 метра.

3. Обеспечение посадки посетителей и контроля заполненности фуд-корта из расчета не менее 1,5 кв. метра на человека (при заполнении посадочных мест) и прекращения доступа на фудкорт (в случае отсутствия свободных посадочных мест).

4. Проветривание (при возможности) посадочных зон для посетителей каждые 2 часа.

5. Реализация готовой продукции посетителям фуд-корта в одноразовой посуде или упаковочных средствах

Деятельность детских игровых комнат и детских развлекательных центров

1. Предварительное уведомление не позднее чем за три дня до момента возобновления деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области.

2. Проведение семейных праздников по предварительной записи.

3. Нахождение в помещении детской игровой комнаты, детского развлекательного центра не более 15 человек одновременно.

4. Обеспечение в детских игровых комнатах, детских развлекательных центрах организации "входного фильтра" с проведением контроля температуры тела посетителей и обязательным недопуском в детские игровые комнаты и детские развлекательные центры лиц с повышенной температурой тела и/йли с признаками респираторного заболевания.

5. Обеззараживание воздуха с использованием специального оборудования.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта 3, абзацев пятого и шестого, строки "Деятельность фуд-кортов" таблицы абзаца восьмого подпункта 10 пункта 1 настоящего распоряжения, которые вступают в силу с 1 февраля 2021 года, подпунктов 7, 9, абзацев третьего, четвертого, седьмого, строки "Деятельность детских игровых комнат и детских развлекательных центров" таблицы абзаца восьмого подпункта 10 пункта 1 настоящего распоряжения, которые вступают в силу с 12 февраля 2021 года, подпунктов 4 и 6 пункта 1 настоящего распоряжения, которые вступают в силу с 15 февраля 2021 года.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







