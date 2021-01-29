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29.01.2021 01:39
Рубрика: Общество

Онищенко назвал условие быстрого угасания пандемии

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Строгое соблюдение каждым жителем страны санитарных правил - основное условие для быстрого угасания эпидемии коронавируса в России. Таково мнение бывшего главного санитарного врача, депутата Государственной думы Геннадия Онищенко.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"Речь идет о неукоснительном следовании правилам защиты здоровья. Если все люди будут входить в транспорт, в другие закрытые помещения в масках и перчатках, то про вирус можно будет забыть через две недели", - пояснил эксперт в эфире радио Sputnik.

Онищенко напомнил, что сейчас все еще важно придерживаться противоэпидемических правил, а ослабление ограничений в связи с пандемией COVID-19 не означает, что все опасности позади. Вакцинация - один из важнейших шагов, которые страна делает для остановки эпидпроцесса, акцентировал врач.

Массовая вакцинация позволит справиться как с уже известными вариантами коронавируса, так и с его новыми штаммами. Об этом ранее рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов. Он отметил, что изученные на сегодняшний день варианты коронавируса, очень сходны по своей поверхностной структуре. А это означает, что все вакцины, которые были разработаны для профилактики COVID-19, по-прежнему остаются эффективными.

Общество Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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