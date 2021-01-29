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29 января 2021 г.

Постановление правительства Орловской области от 28 января 2021 года № 37 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Орловской области на 2021 год"

Дата подписания 28 января 2021 г.
Опубликован 29 января 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Орловской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Орловской области на 2021 год на душу населения в размере 10 722 рублей, для трудоспособного населения - 11 480 рублей, для пенсионеров - 8872 рублей, для детей - 10 851 рубля.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Орловская правда".

Председатель Правительства Орловской области А.Е.Клычков



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