Посол Антонов назвал инсинуациями обвинения РФ в использовании химоружия

Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон прекратить тиражировать "беспочвенные инсинуация", выдвигая "огульные обвинения" в адрес России в использовании химического оружия.

"Не в первый раз слышим подобные огульные обвинения в наш адрес, не подкрепленные никакими фактическими доказательствами. Мы неоднократно просили зарубежных партнеров поделиться информацией и предлагали наладить профессиональный диалог с целью прояснения истины. Однако наши призывы продолжают оставаться безответными", - отмечается в комментарии посла, размещенном на сайте дипмиссии.

Антонов напомнил, что российская сторона полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ и это подтвердила Организация по запрещению химоружия. Посол подчеркнул, что США со своей стороны так и не выполнили это обязательство.

"Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химдемилитаризации и прекратить тиражировать беспочвенные инсинуации в адрес нашей страны", - заявил дипломат.