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29 января 2021 г.

Постановление губернатора Приморского края от 27 января 2021 года № 4-пг "О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края от 21 мая 2020 года № 65-пг "О введении дополнительных ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

На основании Устава Приморского края, письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю от 25 января 2021 года № 640 постановляю:

1. Внести в пункт 1 постановления Губернатора Приморского края от 21 мая 2020 года № 65-пг "О введении дополнительных ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 22 мая 2020 года № 66-пг, от 28 мая 2020 года № 74-пг, от 29 июня 2020 года № 93-пг, от 29 июля 2020 года № 107-пг, от 27 августа 2020 года № 121-пг, от 30 сентября 2020 года № 141-пг, от 30 октября 2020 года № 156-пг, от 18 ноября 2020 года № 162-пг, от 23 декабря 2020 года № 185-пг) изменение, заменив слова "до 1 февраля" словами "до 28 февраля".

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко



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