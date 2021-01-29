МВД просит домашнего ареста для фигурантов дела о нарушении санитарных норм на незаконной акции

Столичные следователи обратилось в Тверской городской суд Москвы с ходатайством о необходимости заключения под домашний арест брата блогера Алексея Навального Олега, активисток Любови Соболь, Марии Алехиной, Анастасии Васильевой, а также координатора "штаба Навального" Олега Степанова. Об этом об этом сообщили "РГ" в суде.

Все перечисленные лица проходят по недавно возбужденному МВД делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм при проведении несогласованной акции в Москве.

В настоящее время судебное заседание по избранию меры пресечения фигурантам еще идет.

Днем ранее в столичном главке МВД сообщили, что сотрудниками полиции были получены данные о том, что среди участников несанкционированной акции находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с установленным у них диагнозом COVID-19. В этой связи Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве проводится предварительное расследование.